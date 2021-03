Ven 7 focos rojos en comicios de México por crimen organizado

De acuerdo con el mapa de riesgos de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, presentado este jueves por el gobierno federal, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe el mayor peligro de que los aspirantes y candidatos a un cargo de elección sean cooptados por la delincuencia organizada en las próximas elecciones.

No obstante, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco concentran más de 50% de los eventos de violencia política, con asesinados y heridos.

En el diagnóstico se menciona que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con violencia política, de los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en ciertas regiones del país.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) registra al menos 15 incidentes de violencia política para el proceso 2021: 11 homicidios (Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco), dos agresiones (Nuevo León y Baja California Sur), así como un secuestro y una extorsión, en Jalisco.

Ante el riesgo de la intromisión del crimen organizado y de la delincuencia de cuello blanco, sobre todo a nivel municipal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se preparó un plan de protección para más de 21 mil aspirantes a cargos de elección, para que no haya candidatos a modo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo dijo que el objetivo es garantizar que los comicios transcurran en libertad.

"Queremos que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la de cuello blanco; que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores, es decir: 'Este va a ser y hazte a un lado; si no, atente a las consecuencias'".

El Presidente pidió a todos los candidatos que actúen con firmeza y aplomo, porque la libertad no se implora, se conquista, y su gobierno les dará protección. "Se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir".

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que se "heredó el partido de la delincuencia organizada y la de cuello blanco", que en regiones decidía los candidatos y buscan establecer campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: "Asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian".

A tres meses de la jornada electoral, la funcionaria dijo que se trabaja para frenar el incremento de esos delitos, porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política.

"Es por eso que la Secretaría de Seguridad ha unido esfuerzos con la de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias".

La secretaria de Seguridad señaló que se establecerán mesas de trabajo para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o de cuello blanco.

Señaló que los gobernadores coinciden en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos.