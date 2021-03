Crece informalidad en mujeres de México por crisis de la pandemia de COVID

La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 sacó de la fuerza de trabajo a millones de mujeres que están en disposición de regresar si se abre la oportunidad, así como aquellas que por sus responsabilidades en el hogar y el cierre de escuelas postergan su retorno.

En abril del año pasado, casi 12 millones de trabajadores salieron del mercado laboral, de los cuales 45% eran mujeres y que engrosaron la población no económicamente activa, muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

En enero de 2021, la población femenina no económicamente activa, pero disponible para trabajar, es decir, mujeres que no trabajaron ni buscaron empleo al considerar que no tenían posibilidades, pero que aceptarían una plaza, fue de 5.7 millones, que representa 60% del total.

Parte de esta población quedó fuera de la fuerza de trabajo temporalmente y retornará cuando se reactiven las actividades, explica el Inegi.

SECUELAS DEL CONFINAMIENTO

El cuidado del hogar y de familiares durante la pandemia, el cierre de escuelas y guarderías, son algunas de las razones por las cuales las mujeres se han reincorporado al mercado laboral de forma más lenta, señaló el Banco de México (Banxico).

Tras haber perdido su empleo en la fase inicial de la pandemia, el banco central advirtió que es preocupante ver un aumento de mujeres que reportan no estar interesadas en un empleo, aun si se les ofreciera uno.

En el estudio La tasa de participación laboral ante el choque de COVID-19, especialistas del Banxico analizaron los cambios desde la perspectiva de las razones que las personas manifestaron para no seguir laborando.

Establece que, si bien la pérdida de empleo en la fase inicial de la pandemia afectó de manera similar a ambos géneros, la recuperación ha sido diferenciada entre hombres y mujeres.

Se pondera que de las mujeres entre 25 y 54 años de edad, la proporción que reporta dedicarse sólo a los quehaceres domésticos aumentó más entre las que tienen al menos dos hijos y en menor medida para el resto de las mujeres.

DESEMPLEO E INFORMALIDAD

Por su parte, las mujeres desocupadas que buscaron un empleo, sumaron 970 mil 253 en el primer mes del año, una tasa de desempleo de 4.7% de la población femenina económicamente activa, superior a la de 4% de un año antes.

En enero de 2021, la proporción de las desempleadas se concentró en las mujeres que tienen hasta un mes buscando trabajo, con 37.8%, cifra 9.6 puntos abajo a la del mismo mes de 2020.

La proporción de las desocupadas en busca de trabajo mayor a tres meses fue de 26.3%, 10 puntos más que en enero de 2020 y un alza en números absolutos de 109 mil mujeres.