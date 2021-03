Prevén liberar procesados por cannabis en México

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud en la Cámara de Diputados tienen listo el dictamen para el uso lúdico de la marihuana, en el que se contemplan liberaciones para las personas procesadas y sentenciadas por delitos contra la salud asociados a cannabis, pero no se eliminarán sus antecedentes penales.

Los diputados federales decidieron hacerle una cirugía mayor a la minuta que aprobaron los senadores en noviembre pasado, y se eliminó la creación del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, además, se impone la obligación de solicitar licencia y renovarla anualmente para tener seis plantas de marihuana en casa, y en caso de impedir la revisión será sancionado hasta con casi 27 mil pesos y se le cancelará el permiso. Por esto, consideran que no se cumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el uso lúdico de la marihuana.

Este dictamen se prevé discutirlo el próximo lunes en comisiones y aprobarlo en el pleno esa misma semana para enviarlo al Senado con las modificaciones.

Los diputados decidieron incorporar un artículo décimo transitorio donde se contemplan liberaciones inmediatas: "Cuando por la entrada en vigor del presente decreto se desprendan beneficios para personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud asociados al cannabis, los directamente interesados, sus representantes legales, o sus familiares podrán promover tales beneficios. De oficio lo hará el Órgano de Prevención y Readaptación Social de competencia federal", describe.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que no es una amnistía para las personas que estén purgando condenas: "Con las conductas que ahora ya no serán punibles, las personas que hayan sido sentenciadas y estén purgando una pena en consecuencia y eso es de estricto derecho, ya no tendrían por qué estar en prisión, cuando ese delito se va a despenalizar".

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, dijo que debido a la modificación de cantidades y portación a la entrada en vigor de la ley se prevé se revisen los casos de personas procesadas para que alcancen beneficios y puedan ser liberados de manera anticipada.

"Algo parecido sucedió cuando se incluyó en los transitorios de la miscelánea penal la amnistía a presos por posesión simple, pero se enfrentó el tema de ser pocos los casos, pero la reforma sigue sin garantizar lo establecido por la Corte, pues los usuarios no deberían ser criminalizados", dijo la legisladora de MC.

PRINCIPALES CAMBIOS

Los diputados determinaron no crear el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, encargado de las licencias para el uso de la marihuana, ahora esas funciones serán conferidas a los organismos desconcentrados de la Secretaría de Salud: Cofepris, que se encargará de supervisar el uso del cannabis y sus riesgos a la salud, y la Conadic, que será la autoridad en materia del uso lúdico de la yerba.

En el dictamen se establece que, previo permiso del Estado, para el autoconsumo se pueden tener seis plantas en el hogar y esto puede aumentar a ocho cuando haya otro adulto consumidor, y para las asociaciones de cannabis o clubes de consumo, también, como requisito, deberán obtener el permiso correspondiente para darles certeza jurídica.

Se elimina la prohibición, contenida en la minuta, de vender más de 28 gramos al día por persona, y se podrá fumar en cualquier sitio, siempre y cuando no sean 100% libres de humo.

En otro transitorio se otorga la facultad a la Condic para prohibir el consumo o posesión a personas entre 18 y 25 años.

Se establece la despenalización de la posesión de entre 28 gramos y 5 kilos 600 gramos de cannabis y sólo se considerará falta administrativa. Se sanciona la comercialización, sin autorización, con prisión de uno a tres años cuando la cantidad sea entre 200 gramos y 5 kilos 600 gramos.

