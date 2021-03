Un “llamado a la responsabilidad”, fue el que lanzó este jueves el alcalde interino de Torreón, Sergio Lara Galván, a la ciudadanía y aficionados al Club Santos Laguna, esto ante el eventual regreso del público a los juegos en el Estadio Corona.

Lara señaló que se trata de una “oportunidad” que tiene la región de demostrar que es posible tener un regreso a ese tipo de actividades con orden, respeto a los reglamentos y mostrando empatía a los demás, especialmente en un ambiente de esparcimiento como el estadio de los Guerreros del Santos Laguna.

Recordó lo ocurrido con los partidos de la Serie del Caribe en 2020, mismos en los que se registraron incidentes de disciplina sanitaria y hasta de orden social, por lo que pidió a los aficionados laguneros a que den una muestra de civilidad y “buena conducta” de darse el regreso del futbol con público este próximo domingo.

“Efectivamente en otras partes de nuestro país se vio que no se respetaron las medidas establecidas, aquí es muy importante que sigamos siendo conscientes de que esto no ha terminado, todavía falta un buen tramo por recorrer, si bien es cierto ya están las vacunas aprobadas de diversos laboratorios, también es cierto que no hay la suficiente capacidad para, primero tenerlas y luego aplicarlas, entonces todavía falta, lo que le pedimos a la gente es que sea responsable, que se cuide”.

Reconoció que la responsabilidad de las autoridades es definir con claridad los protocolos sanitarios en el tema de los eventos deportivos masivos, pero también señaló a la población como quienes en definitiva tendrán en sus manos el mantener el proceso de reapertura de ese tipo de eventos, todo con sustento en los resultados que se vayan dando.

“Si se está dando esta posibilidad de que gradualmente se estén liberando algunas actividades con restricciones, pues no echemos marcha atrás de lo que algún momento dado se ha logrado… La realidad es de que el llamado es a la cordura, es a la prudencia, porque esta responsabilidad es de todos, no es nada más de un orden de gobierno o del propio equipo del Santos, disfrutemos con prudencia y con cuidado”.