Buscan en Hidalgo a menor de siete años presuntamente sustraída

Buzos, elementos de Protección Civil y policía investigadora con drones y caninos, en coordinación con la alcaldía de Tizayuca, Hidalgo, mantienen un operativo de búsqueda de la niña Nicole Santos Palafox quien presuntamente fue sustraída afuera de su domicilio hace dos días. La niña de siete años de edad fue vista por última vez el día 2 al salir de su hogar, ubicado en una privada de la colonia Rancho Don Antonio en Tizayuca.

Según señaló su madre Cecilia Palafox, la menor salió por unos minutos alrededor de las ocho de la noche, sin embargo ya no fue localizada. Los familiares han difundido un video en el que se ve a dos sujetos que se acercan con varios niños entre los que se encuentra Nicole, la cual presuntamente fue sustraída por uno de los sujetos. Sin embargo este material, que al parecer es de un domicilio particular, se encuentra grabado alrededor de las cinco de la tarde y se pierde de vista a la niña a las ocho de la noche, por lo cual las autoridades municipales han señalado que no hay relación.

El municipio de Tizayuca, encabezado por la alcaldesa morenista Susana Angeles, se ha sumado a la búsqueda que mantienen autoridades estatales que al momento no han descartado ninguna línea de investigación. Según se dio a conocer la mañana de este jueves se inició un operativo en el que participan alrededor de 90 elementos, apoyados con drones y caninos que hicieron un barrido en la zona que va del balneario Flamingos hasta la entrada de casas Quma.

En este operativo no se localizó a la menor ni tampoco algún indicio de violencia. Se informó también que la familia de la niña se encuentra fragmentada y la menor vivía con el padre y se encontraba de visita con la mamá. La no localización de Nicole ha impactado a los ciudadanos de ese municipio, quienes ayer por la noche cerraron la autopista México-Pachuca para demandar que las autoridades incrementen las acciones de búsqueda y que la menor aparezca con vida. En tanto activistas de esa zona como Ana Lilia Salas, de la agrupación Constituyentes, se pronunciaron para que la alcaldía implemente mayor seguridad en el municipio y los módulos que se encuentran abandonados puedan contar con personal policiaco.