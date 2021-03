Siete buenas películas de vampiros que suelen pasar desapercibidas

Los vampiros son enigmáticos personajes con un atractivo interesante para las diversas narraciones del cine, gracias a toda aquella mitología que les rodea, la vida eterna, su violenta naturaleza, el peligro que representan, entre otros.

Hay ciertas películas sobre vampiros, menos conocidas, pero muy entretenidas, que aunque no siempre suenen fuerte en las recomendaciones, deberían ser imperdibles para los amantes del género.

Byzantium

Presenta la vida de los vampiros no desde el usual punto glamuroso como suelen vérseles, sino desde la realidad triste de una vida eterna e incapacidad para relacionarse o trascender. Trata de una joven vampiro, que se alimenta de gente moribunda, que escribe sobre su ‘quebrantada’ madre.

Fright Night

La versión de 2011 es un remake pero uno muy atinado que sabe mantener aquello que la distingue tan bien, su buen humor y dinamismo, que parte de una comedia algo sarcástica y mordaz. Sigue a un joven que sospecha que su vecino es un vampiro y las disparatadas circunstancias que le siguen.

Only Lovers Left Alive

Aborda desde un giro digamos filosófico y lo que una ‘vida eterna’ significa; una libertad que lleva a reflexionar sobre el amor, los ideales, la muerte o el miedo, todo envuelto en una cinta artística y delicada sobre dos vampiros con un estilo de vida bohemio, testigos del paso de la humanidad.

Freaks of Nature

Una combinación entre terror y comedia medio disparatada pero muy entretenida, va de una invasión alienígena que pone en peligro la paz del pequeño pueblo en que viven y conviven tranquilamente humanos, vampiros y zombis, que ahora, para salvarse, tendrán que trabajar juntos.

Daybreakers

No es perfecta pero sí suficientemente propositiva, combinando satisfactoriamente historias de vampiros con acción y ciencia ficción. En un mundo donde los vampiros gobiernan y su ‘suministro’ de sangre, se está acabando, un genetista se alía con la resistencia humana para salvar el futuro.

Abraham Lincoln: Vampire Hunter

El concepto puede sentirse exagerado y hasta ridículo, pero como cinta de ficción, con un poco de acción, sale bien librada. Se basa en una novela gráfica y visualmente la cinta es excepcional, además de que se divierte con su premisa, un personaje histórico cambiando a su país, matando vampiros.

Let the right one in

La película sueca de 2008 es un sensible relato sobre una amistad entre un niño víctima de bullying y una vampiro a la que ayuda. Crecimiento, adolescencia, romance y solidaridad de dos niños encontrando un lazo en común, se mezclan con los horrores de un vampiro hambriento por sangre.