Para mi amigo el Padre Ladislao Reyes Sandoval quién, el domingo pasado, los angelitos le quitaron el balón y encestaron de tres puntos perdiendo la batalla dejando un vacío inmenso en mi corazón.

En medio de una completa oposición debido a que muchos jugadores no estaban de acuerdo a que se llegara a realizar, ya todo está listo para que este próximo domingo 7 de marzo en el State Farm Arena duela de los Halcones de Atlanta, se lleve a cabo el encuentro que parte en dos la temporada de la NBA y que desde hace algunos años, son dos jugadores por conferencia los que eligen a los que se van a enfrentar en un compromiso que reúne a la crema y nata del basquetbol profesional donde por la Conferencia del Oeste, le correspondió seleccionar a LeBron James mientras que por el otro lado fue a la estrella de las Redes Kevin Durant, pero que no podrá participar debido a una lesión y, con solo ver el equipo que formó la estrella de los Lakers se nota que hay un espectáculo garantizado.

La primera mitad de la campaña termina precisamente hoy 4 de marzo y los que van a tener actividad a los eventos este domingo siete, llegarían dos días después a Atlanta donde el partido y los concursos de habilidades, se realizarán en conjunto y algunos equipos, reanudarán sus actividades el 10 de marzo, un día antes de lo previsto mientras que otras escuadras, retomarán la temporada el 11 o 12 del mes en curso.

El evento anual ha sido criticado fuertemente por algunos jugadores incluyendo al capitán del Oeste LeBron James de los Lakers quien dijo que tenía “cero energías y cero emociones para disputar el Juego de las Estrellas” durante la era de la pandemia porque a decir verdad, aquí podríamos imaginar que hay dos situaciones que podrían señalarse como ocultas ya que, en una contingencia sin precedentes, de los jugadores se podría pensar que no quieren participar porque al final de cuentas, no hay una retribución económica de por medio y la otra, es que la liga quiere demostrar al mundo entero de que como con nuestros vecinos del norte mucha población ya está recibiendo la bendita vacuna, un partido que llama la atención por la convocatoria de los jugadores fuera de serie, la pandemia ya se la están pasando por el arco del triunfo.

Un ambiente de rechazo se suscitó en días anteriores en la mejor liga de baloncesto y la desconcertada retirada de Kevin Durant en medio de un partido por los protocolos contra el bicho que nos trae de cabeza a todos, ha tomado por sorpresa a los jugadores con esta vuelta de 360 grados ya que, se había inhabilitado este All Star en febrero en Indianápolis y se programó, una semana de descanso entre el 5 y el 10 de este mes no obstante, la liga cambió de idea debido a las pérdidas económicas por la pandemia por lo cual, como ya se mencionó líneas arriba será este próximo domingo pero en Atlanta.

Y nada más para que tengamos una idea de lo que se va a parar en la duela de los Halcones, estarán con el equipo de LeBron, el escolta de los Mavericks y nacido en Eslovenia Luka Doncic, acompañado del alero de los Nuggets Nikola Jokic y que vio la primera luz en la antigua Yugoslavia, así como uno de los jugadores que, en lo personal más me llama la atención como lo es el alero de los Clippers Kawhi Leonard completando nada más y nada menos con Stephen Curry de Golden State y el mencionado LeBron James.

Por el Este, el griego Giannis Antetokounmpo, el nacido en Camerún y estrella de Filadelfia Joel Embiid, asociado con el guardia de los Hechiceros de Washington Bradley Beal junto con el australiano Kyrie Irving de las nuevas Redes de Brooklyn completando el lituano de los Pacers Domantas Sabonis, sustituyendo al mencionado Kevin Durant lo que hace que, si no me falla mi memoria de teflón, será la primera vez que un partido de esta naturaleza, comience con seis basquetbolistas no nacidos en la Unión Americana.

