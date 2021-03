Anuncia AMLO acuerdo para proteger a candidatos

Como cada día, este jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, acompañada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, se presentó un plan para proteger a los candidatos en el proceso electoral que culminará con los comicios del próximo 6 de julio.

El titular del Ejecutivo dijo que el objetivo es garantizar que los comicios transcurran en libertad y que sean los ciudadanos los que elijan y no los grupos de interés, los de la delincuencia organizada, los de cuello blanco, que no haya “grandes electores”.

El presidente López Obrador pidió a todos los candidatos que actúen con firmeza y aplomo, porque la libertad no se implora, se conquista y su gobierno les dará protección.

“Que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que eligen, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores”.

Dijo que se está hablando con los gobernadores para que haya protección sobre todo a los candidatos a presidentes municipales, no obstante aclaró que la protección es voluntaria, porque tiene que ser de acuerdo con las autoridades y los organismos electorales.