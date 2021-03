Renegocian contrato con subsidiaria de Odebrecht

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con la empresa Braskem-Idesa, filial de la brasileña Odebrecht, para renegociar el contrato "leonino" que tenía con Petróleos Mexicanos (Pemex) para suministrar gas etano a la planta Etileno XXI, lo cual generará un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal celebró este acuerdo, al que calificó como "muy buenas noticias", pues aseguró que al mismo tiempo que se tienen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la entrega de sobornos en sexenios pasados, se busca la reparación del daño.

Octavio Romero Oropeza, director General de Pemex, detalló que en 2010, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, se firmó un contrato lesivo para Pemex con un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios a esta planta por 20 años, con prórrogas de hasta 15 años adicionales y alta penalización para la empresa del Estado mexicano.

Ahora, con el nuevo acuerdo, indicó el funcionario, Pemex redujo el suministro de gas etano a menos de la mitad desde ahora y hasta marzo de 2024.

"Pemex no pagará las penas generadas a partir de la llegada del actual gobierno y le otorga a esta empresa el derecho de preferencia de gas que no utilicemos en nuestros procesos. Si nos sobra, les vendemos; si no, no hay obligación. Pemex colaborará con esta empresa Odebrecht para que pueda instalar una terminal de importación de gas etano y así resuelva sus necesidades de suministro de manera directa".

El presidente aseguró que no hay violación a la ley y que no hubo presiones internacionales en la renegociación de este contrato, y confió en que esta planta siga operando y tenga utilidades razonables, no excesivas.

En Palacio Nacional y en este mismo tema, el presidente López Obrador informó que aunque la empresa de energía suiza Vitol ofrece alrededor de 30 millones de dólares como medida para resarcir los daños por la entrega de sobornos a funcionarios mexicanos entre 2015 y 2020, esto no ha sido aceptado, debido a que la empresa se niega a revelar los nombres de quienes recibieron estos sobornos, por lo que será la FGR la que resuelva.

Al reconocer que no estaba enterado de estos sobornos, el titular de Pemex recordó que hace unos meses en Estados Unidos se conoció que Vitol llegó a un acuerdo para pagar multas millonarias derivadas de actos de corrupción cometidos en diversas naciones, entre ellas México, y reveló que esta empresa le envió una carta en la que señalaban el acuerdo alcanzado en ese país y el pago de las multas, pero que no le podrían dar los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos en México.