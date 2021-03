Museo del Algodón tiene nueva directora

La Dirección General de Cultura de Torreón (DGCT) oficializará hoy el nombramiento de Leslie Steffany Sánchez Escobar como nueva directora del Museo del Algodón, luego de que el recinto quedara sin titular tras el fallecimiento de Leonor Lobo, ocurrido en diciembre pasado.

Sánchez Escobar es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con un diplomado en Psicología Social por parte de la Universidad Iberoamericana. También ha laborado como investigadora en instituciones como el Departamento de Investigación e Intervención Socioambiental (DIIS) de la UAdeC y la Vinculación de Desarrollo Social de Peñoles. También ha colaborado en proyectos del Centro de Estudios Disciplinarios y Desarrollo Social de La Laguna (CEIDIL A.C), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la National Geographic. En el ramo público municipal, entre 2018 y 2019 laboró como encargada del Área Técnica del entonces Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), ahora DGCT.

Recientemente, Sánchez Escobar también participó en el IV Congreso Internacional "Familia, escuela y comunidad; problemas contemporáneos y cambio social", con su proyecto Memoria Colectiva del Mercado Alianza, donde recopiló entrevistas y muestras sonoras sobre la vida cotidiana en ese mercado.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Sánchez Escobar afirmó tener un fuerte lazo con el sector donde se ubica el Museo del Algodón, pues es un lugar que conoce desde chica.

"Mis abuelos y mis tíos son locatarios del Mercado Alianza. Desde niña conozco toda esta parte. Primero, por la convivencia diaria, pero también cuando empecé a estudiar sociología tuve un interés particular por este sector, de saber de qué manera podemos ayudarlo, qué es lo que está pasando aquí (...) Siempre he tenido la fascinación de que la gente me cuente cómo nació nuestra ciudad".

Con base a su experiencia, la nueva directora considera que existe un sector de la población que aún siente arraigo por el poniente de la ciudad. Uno de sus principales objetivos será conectar con esta comunidad para que se apropien del museo.

"Este sitio es súper importante porque aquí nació gran parte de nuestra ciudad; tanto este sector poblacional, como las industrias que se dieron alrededor como La Jabonera, La Harinera. Todo nació a partir de este punto. Tiene un valor patrimonial incuantificable".

RETOS

Leslie Sánchez Escobar se incorporó al Museo del Algodón desde el pasado 1 de marzo, pero hasta el día de hoy se oficializará su nombramiento. Trabajará con el mismo equipo con el que laboraba Leonor Lobo y actualmente realiza un diagnóstico sobre la situación administrativa y social del recinto, como primera parte de su proceso.

"La señora Leonor Lobo hizo una gran labor. Desde que inició el museo estuvo al pendiente de las instalaciones. Eso es algo que tenemos que seguir fomentando. En esta primera fase de diagnóstico estoy entre lo administrativo, los pendientes y en ver cómo podemos conectar con la comunidad inmediata. Lo primero que vamos a hacer es una actividad para conectar, para ver lo que la gente de alrededor piensa del museo, qué percepciones, que impresiones tiene y a partir de ahí generar nuevas ideas ".

A pesar de su joven edad (30 años), Sánchez Escobar dice no temer al reto de encabezar el Museo del Algodón. Reconoce el legado que dejó Leonor Lobo, pues asegura tomarlo como aprendizaje y ejemplo para continuar con las mejoras al museo y ver de qué manera se puede impactar a la comunidad.

Otra de sus ideas es "sacar el museo a la calle", aproximarlo a la comunidad lo más posible, así como ver qué alianzas se podrán lograr con otros museos e instituciones que traten el patrimonio histórico, intangible, oral y generar una fuente de retroalimentación.

"Hay pocos sitios que dan ese servicio del conocimiento patrimonial. Hay muchísimos museos de arte contemporáneo, que son muy valiosos. Pero, ¿los museos de sitio dónde quedan, el poderle dar ese valor y también conectar con otros lugares? Torreón tiene un sitio muy importante en la historia de México".

Sánchez Escobar toma así un recinto con la recién inaugurada Sala Alonso de Alba, el renombrado auditorio Ramón Iriarte Maisterrena y el convenio de colaboración con la Camerata de Coahuila, institución que tomará como sede al Museo del Algodón al menos durante la temporada Primavera-Verano 2021.