A fin de mes, llegada masiva de vacunas: SRE

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que para la segunda quincena de este mes comenzarán a llegar varios lotes de vacunas para combatir el COVID-19.

Entre el 15 y 18 de marzo se esperan 3 millones de dosis del antígeno producido por Sinovac (China); entre el 19 y 20 de marzo comenzarán a ser entregadas las vacunas de CanSino (China envasada en México), las cuales son de una sola dosis.

Se espera también, añadió, la llegada de 1 millón 200 mil dosis de AstraZeneca, provenientes de la India. Además de que entre marzo, abril y mayo deberán llegar 5.5 millones de dosis anti-COVID que se manejan a través del mecanismo internacional COVAX.

Marcelo Ebrard lamentó que el acceso a las vacunas sea limitado para la gran mayoría de los países y recordó que México planteó el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Secretaría de Salud informó que sumó 857 defunciones por COVID-19, para un total de 188 mil 44, así como 7 mil 793 nuevos contagios, por lo que se acumulan 2 millones 104 mil 987.

DESCONOCEN ACCIONES

El Gobierno federal dice no tener ninguna información sobre las llamadas que los servidores de la nación realizan a adultos mayores para conocer si desean ser vacunados contra el COVID-19.

Esto, pese a que desde enero pasado el gobierno federal informó que realizarían estas llamadas telefónicas dentro del plan nacional de vacunación contra el COVID-19. En el país hay más de 15 millones de adultos mayores.

La Secretaría de Bienestar manifestó que, tras una búsqueda exhaustiva y razonable en instancias internas, no hay ninguna información en particular, por lo que sugirió acudir a la Secretaría de Salud (Ssa), que a su vez señaló que esa información no estaba a su cargo y pidió que se preguntara de nuevo a Bienestar.

Bienestar, comandada por Javier May, indicó en la solicitud 0002000028421 que no tenía ningún tipo de información sobre los lugares donde realizan estas llamadas de los servidores de la nación, así como la cantidad de teléfonos que se utilizan para comunicarse con la población.

"La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional refiere que, una vez realizada una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no cuenta con ningún tipo de registro en sus documentos físicos o electrónicos para atender su solicitud.

"La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios señala que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, no cuenta con la información tal como se solicita", indicaron.

En este sentido, la Secretaría de Salud señaló a su vez que la información sobre el número de personas adultas mayores a las que se les ha marcado por teléfono para preguntar si desean ser vacunadas contra el COVID-19, cuántas llamadas han hecho, desde dónde y cuál es el costo de éstas, no es de su competencia sino de la Secretaría de Bienestar, a cargo de May Rodríguez.