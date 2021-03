Presentarán en Quintana Roo amparo contra rechazo a despenalización del aborto

Después de 94 días de haber mantenido la toma del Congreso del estado, en demanda de la dictaminación y votación sobre la despenalización del aborto, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) desalojó el recinto legislativo y anunció que promoverá una demanda de amparo en contra de la resolución de las y los diputados, quienes anoche desecharon un dictamen que calificaron como histórico.

Las 26 colectivas feministas consideraron que la movilización lograda para obligar a las y los legisladores a entrar al estudio, análisis, dictaminación y votación de un tema dilatado, bloqueado, boicoteado y eludido durante años, como es la interrupción segura del embarazo, ha sido "una victoria rotunda" y agradecieron a quienes les respaldaron en las acciones para que se garantizara el derecho de las mujeres a decidir, su derecho a la salud y a no forzar la maternidad.

El dictamen aprobado por tres de cinco comisiones unidas, proponía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mediante reformas al artículo 13 de la Constitución del estado, a la Ley de Salud, al Código Civil y a los artículos 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Penal. La noche de este martes, en el pleno, fue votado en contra por 13 diputadas y diputados, contra siete que lo hicieron a favor, por lo que no alcanzó la mayoría calificada para la reforma constitucional planteada. En una votación posterior para decidir si se regresaba a comisiones, también fue rechazado, por 12 votos en contra y ocho a favor. "Con el dictamen favorable, la RFQ emprenderá un amparo indirecto para seguir impulsando el avance de los derechos de las mujeres.

"No lo duden. Será ley y el ocho de marzo, una vez más, volveremos a levantar nuestra voz. No claudicaremos", expresaron las colectivas, luego de abandonar el recinto legislativo en cumplimiento al acuerdo hecho con la XVI Legislatura, en torno a que una vez habiéndose votado el tema, abandonarían el sitio.

Para las defensoras de derechos humanos, a partir de lo ocurrido, ningún diputado o diputada podrán volver a hacer campaña enarbolando los derechos de las mujeres, pues quedaron desenmascarados sus intereses y su doble discurso. "Ya sabemos quiénes no tendrán nuestro voto y nuestro apoyo nunca. No olvidamos", indicaron, con relación a las y los diputados que votaron en contra, que se ausentaron para eludir la responsabilidad de tomar postura; que boicotearon las sesiones en comisiones hasta dejarlas sin quorum, que pidieron licencia para enrolarse en el proceso electoral para buscar otro cargo, que no asistieron a los foros y que traicionaron los acuerdos hechos.

En la lista de quienes votaron en contra del dictamen, se encuentran la diputada independiente, Reyna Durán; las legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Euterpe Gutiérrez Valasis, Paula Pech Vázquez y Linda Cobos; las y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, Kira Iris San, Aurora Pool Cauich y María Rosado Ibarra. También los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Hernández Blanco; Gustavo Miranda García, del Partido Verde (PVEM) y José de la Peña Ruíz de Chávez; Roberto Erales Jiménez, del Partido del Trabajo (PT) y Pedro Pérez Díaz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A favor, votaron por Morena, Edgar Gasca Arceo y Sarah Ismaid Pérez; por el PT, Ana Pamplona Ramírez y Hernán Villatoro; por el PVEM, Judith Rodríguez Villanueva; por el PRD, Iris Mora Vallejo y por el Movimiento Auténtico Social (MAS), José Luis Guillén López. Quienes se ausentaron fueron la diputada del PVEM, Tyara Scheleske de Ariño; el diputado de Morena Alberto Batún Chulim, Fernando Chávez Zepeda y María Fernanda Trejo y por Movimiento Ciudadano, José Luis "Chanito" Toledo. Entre quienes pidieron licencia para registrarse como precandidatas a la presidencia municipal de Isla Mujeres y Solidaridad, figuran tres diputadas del PAN: Lili Campos, Atenea Gómez Ricalde y Cristina Muñoz.

"Queremos decirle a las y los diputados que sabemos perfectamente quiénes votaron a favor, quiénes lo hicieron en contra y quiénes no tuvieron ni siquiera la valentía de pronunciarse. "Nosotras votamos y no apoyaremos a ninguna persona en la política que no defienda nuestros derechos", advirtieron.