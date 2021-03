Nave de Spacex logra aterrizaje 'exitoso' y explota después

Sin embargo, a pesar de que ya se festejaba su aterrizaje, a los pocos minutos de tocar piso la nave explotó y se hizo añicos.

En las pruebas anteriores con los prototipos SN8 y SN9, las naves explotaban al momento de llegar a tierra por tener un aterrizaje fuerte, por lo que a pesar de que el SN10 explotó después, es un gran logro para la compañía, pues cada vez está más cerca de la perfección.

Hasta el momento Spacex no ha dado a conocer la falla que ocasionó el fuego, pero se espera que en las próximas horas lancen un comunicado explicando lo ocurrido.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.

Still a great advancement with the landing.

