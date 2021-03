Rechaza colegio de Monclova abrir en pandemia si no vacunan a profesores

Algunos colegios de Monclova rechazan una apertura presencial o híbrida de los planteles educativos sin la previa inmunización del personal docente, por el peligro de contagio.

El sistema educativo privado informó que no tiene ninguna notificación oficial sobre la apertura del sistema educativo presencial-virtual como lo manejan los medios de comunicación.

Olimpia Escamilla Velázquez, directora del Colegio La Paz, indicó que acaban de recibir un link para acceder a una página de internet que es una plataforma para colegios particulares donde deben proporcionar información, por la que creen que es para elaborar el padrón de vacunación del personal educativo.

La directora del plantel expuso que su escuela en particular no retornará a clases presenciales regulares o mixtas porque no lo consideran seguro. Afirmó que siguen registrándose casos de COVID-19 entre maestros y alumnos en sus domicilios y lejos del instituto.

Por otro lado indicó que al inicio del ciclo escolar hubo deserción de alumnos y a lo largo del año lectivo hubo más bajas, por la pérdida de capacidad económica de algunos padres de familia, pero también hubo algunas altas.

Agregó que conforme a las recomendaciones de las autoridades estatales y federales, regresarían al modelo presencial de clases presenciales cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.