Mujer se vuelve millonaria tras encontrar vómito de ballena

Tras una tormenta en Tailandia, una mujer encontró un bulto que resulto ser vómito de ballena, hallazgo que la ha vuelto millonaria de la noche a la mañana.

Según recogen medios internacionales, Siriporn Niamrin, de 49 años, se encontraba dando un paseo a la orilla de la playa durante el 23 de febrero, en la provincia de Nakhon Si Thammarat, donde tropezó con una enorme masa amarillenta que resultó ser vómito de ballena.

Tras inspeccionar su descubrimiento decidió llevarlo a su casa con la idea de que éste podía valer algo, llevándose la sorpresa de que el vómito de ballena es también conocido como 'ámbar gris', el cual debido a su peso y tamaño está valuado aproximadamente en 259 mil dólares, el equivalente a más de 5 millones de pesos.

De acuerdo a Infobae, la mujer ahora espera que expertos acudan a valuar la pieza con la que piensa ayudar a su comunidad gracias al dinero que obtenga por el material, el cual suele utilizarse en la industria del perfume.

"Si realmente tengo el ámbar gris genuino, puedo ayudar a mi comunidad una vez que encuentre un comprador. Me siento afortunada de haber encontrado una pieza tan grande. Espero que me traiga dinero. Lo mantengo a salvo en mi casa y le he pedido al ayuntamiento que me visite para comprobarlo", dijo Niamrin.