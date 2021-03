'Influencer' se tatúa código QR para abrir su Instagram y no funciona

Un 'influencer' de origen colombiano tuvo la idea de tatuarse un código QR, para que éste le diera el enlace directo a su cuenta de Instagram y poder abrirlo rápidamente a través del celular, sin embargo, éste no funcionó.

Mauricio Gómez, mejor conocido en la red como 'La Liendra', acudió a un cirujano plástico en la ciudad de Medellín, Colombia, para hacerse el tatuaje en su nuca, el cual en un principio parecía funcionar, pues incluso lo comprobó con un video que compartió en redes.

Dicho material mostraba a alguien enfocando con la cámara del celular el tatuaje de 'La Liendra', capturando el código QR y abriendo el perfil de éste.

Sin embargo, Gómez tuvo que regresar con el autor del tatuaje, pues asegura que éste ya no funciona y que no puede abrir su cuenta de Instagram.

"Me salió 'fake' porque no me abre", dijo el 'influencer'.

