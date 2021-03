Dos hombres encapuchados golpean y asaltan a un adulto mayor en plena calle

El ataque fue grabado en El Bronx, Nueva York, cuando dos hombres vestidos con sudaderas se acercaron a un hombre de 61 años de edad que se encontraba sobre la acera con varias bolsas de mandado a su lado y ambos sospechosos comenzaron a golpear sin provocación al adulto mayor.

Luego de unos segundos, la víctima tropezó y cayó al piso, en donde recibió algunas patadas en la cabeza y una bofetada antes de que sus atacantes revisaran sus bolsillos y lo despojaran de 817 dólares en efectivo y luego se retiraron de la escena.

El adulto mayor fue trasladado a un hospital en donde fue tratado de varias laceraciones en su cabeza y cadera pero ya se encuentra en condición estable, de acuerdo al portal Daily Mail. Hasta el momento los agresores no han sido identificados.

WANTED for ROBBERY:On 3/01/21 at approx. 1:55 PM, in front of 3990 White Plains Road. The suspects approached a 61 year old male victim and pushed him to the ground, kicked him in his face and removed property from his pockets. Any info call 800-577-TIPS. Reward up to $2,500. pic.twitter.com/JSSe0XNom8