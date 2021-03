Kim Kardashian crea 'outfit' para iguana de su hija North

Kim Kardashian sorprendió una vez más a sus seguidores de redes sociales con una nueva decisión 'lujosa' para la mascota de su hija mayor, North.

En una publicación de Instagram la influencer y empresaria compartió las fotografías de la mascota de su hija, una iguana blanca luciendo un suéter del mismo color que el de la niña.

Además, lució un diamante en su cabeza, tal y como lo porta el cantante de hip hop Lil Uzi.

"Conozcan al nuevo miembro de la familia...Speed. Realmente yo no planeaba en querer a Speed de la manera en la que lo hago, pero ella me ganó. Speed era de mi mejor amiga Allison, pero la cuidamos por una semana y nunca se fue... ya pasaron meses. Speed tuvo un cambio de look con un atuendo exclusivo de Skims y hasta la joyería de Lil Uzi", escribió en el post.

En menos de una hora sus fotografías rebasaron el 1.8 millones de likes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)