Barbosa acusa que Insabi sigue sin enviar medicamentos a Puebla

El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que la federación no les ha mandado ningún tipo de medicamento para los hospitales públicos.

Durante su conferencia de prensa matutina, lamentó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no les haya mandado nada durante el presente año, a pesar que les retiraron todo el dinero que le correspondía con la promesa de apoyos.

"Insabi no nos manda medicamentos, ellos que dijeron que nos iba a mandar medicamentos y que nos recortaron todos los apoyos económicos para este fin, lo denuncio: no nos han mandado medicamentos todo el año y al parecer no nos van a mandar medicamentos", acusó.

Adelantó que enviará una dura misiva al Insabi para reclamar la falta de medicamentos, pues denunció que los hospitales públicos están operando con recursos estatales.

"Hoy estoy firmando un oficio muy fuerte porque yo peleo y reclamó por el bienestar de mis poblanos", expresó.

Y es que previamente llamó a los poblanos a acudir a los hospitales públicos ante cualquier síntoma de Covid, pues denunció que muchos habitantes se atienden en casa o con médicos particulares y llegan a nosocomios en condiciones muy malas de salud.

"El servicio que se da en hospitalización en Puebla es de alto nivel, hacemos un gran esfuerzo de inversión pública para tener medicamentos, tecnología al servicio de todo los que lo necesitan", señaló.

Barbosa subrayó que Puebla tiene un gran nivel para todos los padecimientos y en el caso del Covid están concentrados en ellos con una inversión "enorme, solitos, solitos desde Puebla".