Seis actores que le dieron brevemente y sin éxito un giro diferente a su carrera

Todo actor debe tener buena capacidad camaleónica, pero no todo artista logra con éxito incursionar en géneros cinematográficos variados. Algunos actores intentan salir del molde e incursionar en películas muy distintas a las que suelen hacer, pero esto no siempre trae los mejores resultados o se convierte en el común denominador de su carrera.

Como dice el dicho, ‘si no está roto, por qué arreglarlo’, y estos actores regresaron al tipo de películas y papeles que mejor le han funcionado.

Zac Efron

Romance, comedia y un poco de acción, pero hay muy pocos dramas en la filmografía del actor. Parece que siempre ha preferido las historias más ligeras y fuera de The Paperboy o la biografía sobre Ted Bundy, un asesino serial, todas sus películas van por el mismo camino o género de cine.

Jack Black

Desafortunadamente el actor no es exactamente de aquellos genios de la comedia que lo hacen muy bien cuando prueban con papeles más serios y King Kong es prueba clara. La película de 2005 digamos que le da a Black su espacio libre, pero éste no convence y el actor no ha hecho más dramas.

Shailene Woodley

Esta excelente actriz ha triunfado con papeles enigmáticos y siempre bien representados, pero aunque es totalmente capaz con un protagónico de acción, Divergente es lo único que ha hecho dentro de éste género. Se ha centrado más en el drama y cierto, le ha dado buen resultado.

Kate Hudson

Si bien la actriz ha elegido con tino darle variedad a su carrera, marcada sobre todo por las comedias, no son los dramas los que se sienten de pronto fuera de lugar, sino aquella ocasión en que hizo una cinta de terror, The Skeleton Key. Nunca ha vuelto a hacer algo así, para bien o para mal.

Owen Wilson

Su presencia en comedias es tan reconocida que verlo en otro tipo de papeles parece como destinado a no funcionar. Wilson efectivamente no suele hacer cosas muy diferentes de lo que le ha funcionado. Probó con la cinta de acción No escape y digamos que la cinta fracasó por algo.

Ashton Kutcher

Verlo en dramas serios o papeles que no impliquen el despliegue de sus habilidades cómicas es increíblemente inusual. Pero incluso si el actor logró sacar a flote The butterfly effect, que es más suspenso y terror, donde se sintió ‘pez fuera del agua’ fue en Jobs, drama biográfico de 2013.