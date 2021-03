Seis meses tardó en descubrir que había un desconocido en su grupo familiar de WhatsApp

Esta persona relata que cuando creó el grupo añadió a alguien llamado Peter, el mismo nombre de su padre, y lo registró en sus contactos como ‘Papá’. Con el tiempo, su padre comenzaría a preguntar cosas que ya habían sido discutidas en la aplicación de mensajería y este hombre simplemente adjudicaba a que su padre lo había olvidado, dada su edad.

Fue hasta que su hermana le preguntó si podían añadir a su padre al grupo, que este hombre descubrió que por seis meses, la persona que había registrado en su celular como ‘papá’, era el número telefónico de alguien que no conocía muy bien, un nombre llamado Peter de quien tenía registrado su celular porque había reparado la lavadora de su casa en 2013, detalla el diario Mirror.

El ‘falso Peter’ fue sacado del grupo y recapitulando, este hombre dice que le parece increíble que por tanto tiempo no se haya dado cuenta de su, curioso y cómico, error.

For 6 months there's been someone in my family whatsapp group who I thought was my dad but was in fact a random called Peter (my dad's name). This person has sat and read every message and never thought to chime in to inform us that we've added the wrong Peter