Pemex prevé ahorro de 13 mil 749 mdp por nuevo acuerdo con Odebrecht

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, explicó que el gobierno federal tendrá un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos con la renegociación de un contrato para el suministro de gas etano a una planta de la empresas Braskem-Idesa, filial de Odebrecht.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que en 2010 en el sexenio del expresidente Felipe Calderón se firmó un contrato lesivo para Pemex con un suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios por 20 años con prórrogas de hasta 15 años adicionales y alta penalización para la empresa del Estado mexicano.

Ahora, con el nuevo acuerdo, Pemex redujo el suministro de gas etano, Braskem-Idesa pagará por la transportación, el acuerdo se redujo a marzo de 2024 y no se pagarán penalizaciones.

Romero Oropeza explicó que se llegó a un acuerdo de suministro de gas etano a solo 30 mil barriles diarios por tres años y en 2024 se acaba el suministro y no hay obligación de continuar porque Pemex queda libre.

"También se acordó que si a Pemex les sobra etano y no tiene necesidad de usarlo se lo podremos vender sin compromiso, si no, no hay problema, además Pemex colaborará para que Braskem invierta en una terminal de importación que le permitirá a ella autosuministrarse de materia prima sin que se cargue al gobierno mexicano".

Se acordó que la empresa pagará el 100% del precio de referencia internacional de lo que vale el gas etano; el costo de transporte de gas etano, nacional importado, correrá por cuenta de cargo de Braskem-Idesa.