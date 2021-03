NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Diecinueve canciones y sus historias, desde “Feliz Navidad” a Malamente” y contadas por sus artistas, resumen 50 años de éxitos latinos en La fórmula “Despacito”, el libro que prueba que en música los latinos son “una potencia mundial”, según su autora, Leila Cobo, una autoridad en la materia.

“Ni son todos los que están, ni están todos los que son”, dijo la vicepresidenta de Música Latina de Billboard en una entrevista con motivo de la publicación en inglés y español de un libro que honra ya desde el título al mega éxito global logrado en 2017 por el puertorriqueño Luis Fonsi en alianza con el también boricua Daddy Yankee y el canadiense Justin Bieber.

Cobo, amiga o conocedora de la mayoría de los protagonistas de este libro, que, según adelanta en la entrevista, pronto puede tener continuación, explica lo difícil que fue hacer la selección de esas 19 canciones que abarcan desde 1970 hasta 2018.

Es un periodo de casi 50 años en el que la música latina se ha abierto camino globalmente y así ha seguido sucediendo, pues está lejos de tocar su techo.

“Los movimientos nunca son producto de una sola acción. Sin embargo, muchos de los acontecimientos recientes en la música latina llevan el sello de ‘antes’ o ‘después’ de Despacito”, escribe en el libro sobre la canción que estuvo 16 semanas en el número 1 del Hot 100 de Billboard.

Para ella es aún más importante que ese tema abriera “las puertas para una oleada de canciones en español y con ritmos latinos que penetraron no sólo las listas de Billboard sino la conciencia del mundo entero”.

El puertorriqueño José Feliciano y la española Rosalía son el alfa y el omega de un libro que se hizo realidad a raíz de una idea que le propuso el editor español Cristóbal Pera.

Feliz Navidad de Feliciano, que aún hoy sigue liderando las listas de canciones navideñas cuando llega la época, “Malamente” de Rosalía y las otras 17 canciones incluidas en el libro están ahí porque han marcado hitos, no necesariamente en las listas de éxitos, pero sí “logrando cambiar la percepción de la música latina en general”.

El narcocorrido Contrabando y traición (1974), de los Tigres del Norte; To All The Girls I’ve Loved Before (1984), que Julio Iglesias cantó en inglés junto a Willie Nelson y sin hablar ese idioma, uno de los primeros “crossover”, forman parte del libro.

El paseo sigue por Conga (1985), de Miami Sound Machine y con la voz de Gloria Estefan, una de las pocas mujeres en el libro; El gran varón (1985), del salsero Willie Colón; Burbujas de amor (1990), de Juan Luis Guerra y la 440, y Macarena (1994), del grupo español Los del Río, un “inusual éxito” del que Cobo dice que fue en la década de 1990 lo que supuso Despacito en la del 2000.

Datos

Páginas: 336.

Disponible en Amazon.