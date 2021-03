Critican a maestra por racismo al representar rasgos asiáticos en clases en línea

Identificada como Nicole Burkett, profesora de Grant High School, en Sacramento, California, fue captada durante la clase en línea estirándose los ojos con el fin de hacer referencia a las personas de procedencia asiática, imágenes que no tardaron en difundirse en redes sociales.

"Si levanta la vista es chino. Si la baja es japonés. Si son heterosexuales, no lo sabes", dijo mientras continuaba estirando sus ojos.

Pese a las criticas entre internautas, los alumnos de la mujer salieron en su defensa alegando que éste 'únicamente estaba haciendo referencia a chistes de los años 80'.

Sin embargo, la escuela ha iniciado una investigación contra Burkett, señalando que su comportamiento 'no representa a los valores de la institución', según detalla Daily Mail.

Here is the video of the Grant High School teacher slanting her eyes talking about Asian people pic.twitter.com/PGFOR8XE2x