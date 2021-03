Las lenguas viperinas nos reportan desde la "capirucha" del esmog que a propósito del curioso caso del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República y es respaldado por el "dedo flamígero" de la "Cuatroté", curiosamente en pleno proceso electoral federal, hay por ahí algunos expanistas de Torreón que, aunque "cobijados" ahora por el partido de moda, Morena, temen que su pasado azul los alcance; y mientras en otros tiempos presumieron de su estrecha amistad con el mandamás tamaulipeco y hasta de su colaboración financiera para que llegara a la gubernatura, allá por el 2016, ahora podrían negarlo "tres veces" como el apóstol Pedro a Jesús, ante el temor de resultar "salpicados". Aunque también hay otros expanistas que, en cambio, ya se frotan las manos de felicidad por ver cómo se moverán las fichas y si hay o no damnificados políticos. Veremos y diremos.

Donde la innombrable coalición integrada por los archirrivales del PRI-PAN-PRD anda más que preocupada porque por más que ensayan fórmulas y algoritmos con despensas, tinacos e impermeabilizantes no ven la luz al final del túnel y sí cada vez más cerca el cruel inicio de las campañas electorales es en la hermana república de Gómez Palacio. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa vendida al mejor postor, nos reportan que por más que en la coalición se mueven con las bases del tricolor de un lado para el otro, lo poco que les pueden aportar los miembros de los otros dos partidos, principalmente del blanquiazul porque del PRD son tres integrantes y dos tienen extraviada la credencial de elector, no logran levantar con los suspirantes a las diputaciones federales ni en sus encuestas a modo, que ya es mucho decir, y los que sueñan con una beca en el Congreso local de la provincia de los alacranes tampoco pintan muy bien que digamos, al menos en La Laguna de Durango.

Y es que, a decir de nuestros subagentes, la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, ha logrado operar políticamente bien el municipio, con la maquinaria de su antiguo partido, el PRI; y el sobrinazo de la vidaza Yahir Vitela, titular de Desarrollo Social, se ha convertido en un experto operador, que tiro por viaje les recuerda a uno y otro sector vulnerable los apoyos directos que reciben de la 4T, por lo que sus contrincantes temen una desconocida en las urnas. Porque quien más seguro tenía el panorama era la exalcaldesa priista Rocío Rebollo, pero ante los dos años que tiene en campaña su rival, el vicealcalde Omar Castañeda, la cosa puede ser más compleja de lo previsto.

***

Desde la "capirucha" del pan de pulque, nuestros subagentes, disfrazados de frasco de vacuna desperdiciado, nos reportan que el "góber" epidemiólogo y virólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, anda por demás entusiasmado por las bajas cifras de contagios y de hospitalizaciones, ante lo cual pidió a alcaldes, alcaldesas y ciudadanos no confiarse, pues ya vienen los días feriados y la temible Semana Santa (por aquello de las vacaciones, claro), incluso adelantó que se analiza el regreso de los aficionados al Territorio Santos Modelo, que podría ser por lo pronto de un 30 por ciento para los próximos juegos de futbol. Aunque cuando se puso en modo rijoso marcó su raya respecto a la reforma autorizada por los legisladores federales de Morena a la Ley de la Industria Eléctrica y que de seguro también tendrá luz verde, "sin que se le mueva una coma" de parte de los "honorables" senadores, por lo que se asegura que Coahuila se irá por una controversia constitucional, pues el impacto será devastador dado el avance que llevaba la entidad en proyectos orientados a la generación de energías renovables y porque incluso ya existen empresas en operación, como igual de grave será que los usuarios tendrán que pagar más cara la electricidad.

Y en más de la "grilla"… Perdón, de los dardos envenenados de don Miguel contra la Federación, como no hay nadie para dialogar respecto a las pifias que están cometiendo los Servidores de la Nación en el proceso de vacunación y el superdelegado federal Reyes Flores Hurtado es quien más obstaculiza y rechaza el apoyo del personal médico de estados y municipios porque prefiere que a los adultos mayores se les atienda en las banquetas, cocheras o patios de talleres mecánicos en vez de en instituciones médicas higiénicas, Riquelme se decidió a pedir el apoyo al glorioso Ejército Mexicano para reorientar los envíos de las vacunas y que ya no se desperdicien, sobren o se "desaparezcan" como en Viesca o Frontera. La vacunación de los adultos mayores va a paso de tortuga y no de correcaminos, como tanto presumen.

***

Y los que se están volviendo expertos en imitar las viejas costumbres del Partido Revolucionario Institucional son los miembros de la Cámara de Comercio de Torreón, que recién estrena edificio remodelado. El comentario viene a colación porque, según nuestros subagentes, disfrazados de canapé austero, en el reciente evento donde se le tomó protesta a la directiva encabezada nueeeevamente por Luis Cuerda Serna, quien va por su tercer año consecutivo, en la pasarela que se aventó con los "ipecos" laguneros el "góber" Miguel Riquelme, les dijo, como reza el refrán, "entre broma y broma", que le daba mucho gusto estar ahí con el nuevo presidente de esa cámara, que los admiraba y que estaban peor que en el PRI, porque ya sabían quién sigue, hasta con meses de anticipación e incluso se reeligen hasta tres veces. Y aunque se escucharon risas, los aludidos tuvieron que apechugar los comentarios y una que otra miradilla intencional que provocó que el café se les fuera por otro lado.