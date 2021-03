Piden investigar 'aviadores' en UJED

Se debe investigar a fondo la situación de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), luego de que se dieron a conocer las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), consideró el diputado local Iván Gurrola Vega.

"A quien le tenemos confianza es a la Auditoría Superior de la Federación, creo que el Rector tiene que dar una respuesta política para justificar el mal manejo que está teniendo ahorita la universidad. Si tú le preguntas a los universitarios muchos nos dicen que hay un mal manejo", indicó.

Dijo que se tiene que hacer una investigación a fondo específicamente de la nómina, "es lo que nos preocupa, que parece que le están pagando demás a los amigos, que incluso hay muchos aviadores, son más de 660 millones que no se pueden comprobar de manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto?, que le están pagando a gente que no tiene el perfil y que no está llevando a cabo sus labores", opinó.