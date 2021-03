Casualidad

Los datos están ahí, disponibles. Veamos las increíbles casualidades. Abraham Lincoln ingresó al Congreso en 1846; John F. Kennedy en 1946.

Lincoln fue elegido Presidente en 1860, Kennedy exactamente 100 años después.

Las esposas de ambos perdieron hijos cuando todavía estaban en la Casa Blanca.

Los 2 fueron asesinados un viernes, con un disparo en la cabeza. Los asesinos eran sureños.

La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln.

Luego de muertos, fueron reemplazados por alguien con el mismo apellido: Johnson.

Los 2 homicidas, Booth y Oswald, fueron asesinados antes de ir a juicio.

Nuestra vida está llena de hechos que llamamos casuales.

Hace poco, un empresario compartió su preocupación por repetir la historia familiar. Le pregunté por los detalles que temía. Su abuelo había fundado un comercio próspero, pero los remezones de la crisis del 30 lo empujaron a la quiebra. Su padre era agente de bolsa y en la crisis argentina del 2001 presentó su quiebra. Esta persona estaba asustada pero también convencida, en cierto sentido, que le estaba destinada una situación de quebranto. ¿Identificación con sus ancestros? ¿Lealtades invisibles? ¿El síndrome del aniversario?

Conversamos largamente sobre la influencia de nuestros ancestros en la vida y el futuro. Además, coincidimos que a través de la conciencia pueden evitarse y prevenirse situaciones dolorosas que tienden a reeditarse. No obstante, él debía saber que su vida no era una prolongación de la vida de su abuelo y su padre. Aunque se presentasen acontecimientos similares, él podía desafiarlos, resolverlos con otros recursos y evitar el fantasma de la quiebra.

Fue muy interesante el ejercicio de comparación que hizo entre su abuelo, su padre y él. Escribió las semejanzas y las diferencias de carácter, personalidad y circunstancias. Al finalizar, observó con claridad un hecho esclarecedor. Tanto su abuelo como su padre se habían sumido en profundas depresiones luego de las crisis. En cambio él, si bien no había quebrado, había sorteado otras situaciones de colapso relacionadas con la salud y los negocios. Sin duda, había coincidencias con sus ancestros, pero una profunda diferencia en el modo en que había resuelto sus crisis: "Mis quiebras no me quebraron".

Si realizamos un ejercicio de introspección, veremos que los episodios dolorosos y conflictivos, los que atribuimos a la fatalidad y a la casualidad, en realidad están impregnados de causalidad.

Hace poco tiempo contribuí con un directivo de una importante empresa en un programa de coaching. Su objetivo era reforzar sus recursos personales para evitar auto inmolarse con los desafíos que lo abrumaban.

Desplegamos juntos varias situaciones, proyectos en los que había un comienzo, un desarrollo y un epílogo.

Fue admirable advertir que había una increíble repetición de situaciones que lo llevaban una y otra vez a un mismo lugar: Hundirse con el barco.

Descubrió que vivía la misma historia con diferentes actores y escenarios. Una historia en la que él se había impuesto el papel de héroe. Un protagonista que debía concluir su epopeya transformándose en víctima de su naufragio.

Al comprobar esta repetición pudo vincularla con etiquetas de la niñez y padres fuertemente exigentes. Fin de la historia.

Casualidad vs causalidad. La conciencia nos hace libres.

Quizá los planos de nuestra vida fueron diseñados. No somos arquitectos es cierto, pero sí tenemos la responsabilidad por lo que construimos, con cada decisión y sobre todo con lo que hacemos.

