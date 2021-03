Rendirán homenaje a maestras laguneras

El próximo 8 de marzo, a las 12:00 horas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la máxima casa de estudios del estado brindará un homenaje a las maestras laguneras Magda Briones Navarro y Oralia Esparza Rodríguez. El reconocimiento les será otorgado por su trayectoria cultural y educativa en La Laguna, además de ser consideradas como "ejemplos de compromiso social inalterable".

En este tenor, El Siglo de Torreón conversó con ambas maestras para registrar su sentir por el homenaje y además, tratar aspectos en torno a la cultura, la educación y el papel de la mujer en la sociedad lagunera.

MEMORIA QUE DANZA

A sus 94 años, la maestra Magda Briones ha estado en confinamiento durante la pandemia. Se dice "aburrida", en el sentido de que ha dejado de realizar algunas actividades como el ejercicio. Sin embargo, su hambre de conocimiento no cesa: "Estudio todo lo que encuentro, porque devoro los libros".

Magda Briones ha dejado huella en la cultura de Torreón como bailarina, escritora, pintora, dramaturga, actriz, activista, pedagoga, inspiración y ante todo, humana. Cual gran artista, su trayectoria es como la poesía: va más allá del lenguaje.

Pero la maestra manifiesta humildad ante los elogios y reconocimientos, como el que se le otorgará el próximo 8 de marzo.

"Me siento conmovida, porque no me siento una persona para tantos agasajos. Pero de todas maneras qué bueno, muchas gracias, es un honor".

A la maestra se le recalca que ha dedicado su vida al quehacer cultural. Responde sensata que no es la única ni la mejor, luego realiza una crítica a las políticas culturales que históricamente han existido en la región. "No hay una promoción de cultura desde que yo nací. Y antes menos".

Respecto a la educación, su visión es similar. Considera que es un problema complejo, heredado por generaciones y que también influye en el empoderamiento de la mujer.

"Las cosas revientan por sí solas. La mujer que ha tenido que trabajar duramente por siglos y ahora, obligatoriamente, porque no alcanza el dinero, pues tampoco ha recibido suficiente educación. Claro que ahora se abren las universidades, se abren otras cosas que antes no, pero de todas maneras esto no es todavía un avance mientras no se coagule en términos, no solamente de la práctica, sino de la ideología. Seguimos con la misma ideología de que se aprende para ser más rico: si ser más rico es lo único que me importa, hago lo que sea. Esa es la ruina del país, que ha sido siempre así. Todavía las mujeres van a batallar mucho porque los hombres están en las mismas condiciones y además, desplazados", cerró Briones

ACADÉMICA INDEPENDIENTE

Mientras tanto, la maestra Oralia Esparza experimenta una situación similar. A sus 77 años tuvo que vivir el confinamiento, dice, con responsabilidad. Recientemente perdió a un hermano a causa del cáncer y después, ella misma tuvo que someterse a una operación en la rodilla derecha. "Te digo, la vejez es una catástrofe que se te viene encima y no sabes cómo pararla".

La maestra Oralia se jubiló hace 13 años, pero no abandona el palacio del conocimiento, por lo que actualmente se considera una "académica independiente" y brinda asesorías a exalumnos y demás personas interesadas en su saber.

Su curriculum engloba una preparación como profesora normalista, rubro donde ejerció durante más de 43 años en niveles de educación media y superior. Además de ser maestra en Letras Modernas, también es egresada del Colegio de México A.C., donde realizó el Curso de Verano del Programa interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Se le ha reconocido por sus innumerables intervenciones en coloquios y conferencias en relación con las mujeres y temas de género.

Por tal motivo, el reconocimiento de la UAdeC la invita a reflexionar sobre que, junto a otras mujeres, fue pionera en tratar los temas de género en la Comarca Lagunera.

"Empezamos, cada quien en su espacio, a dar talleres. Primero era un poco difícil, porque yo me incliné por el aborto despenalizado y las circunstancias que han marcado la pobreza en las mujeres (...) Este reconocimiento, como otro que me dieron hace dos años, es como levantar la cosecha de aquellas ocasiones donde afloró el pensamiento teórico-feminista, la historia de las mujeres, el Estado desde la Iglesia, las limitaciones que la Iglesia nos ha puesto, y luego tratamos con más soltura cómo la Iglesia está dividida ante los problemas del aborto", mencionó Esparza.

La transmisión de la ceremonia podrá seguirse de manera virtual a través de la página de Facebook de la Dirección de Difusión Cultural de la UAdeC. Los reconocimientos a las maestras serán entregados por Sandra López Chavarria, coordinadora de la Unidad Torreón.