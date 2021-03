'Deepfake' de Tom Cruise confunde a millones en TikTok

El perfil viral ha traído de vuelta la preocupación por este mecanismo, que permite falsificar identidades de manera ultradetallada, gracias a la inteligencia artificial, y que cada vez se utiliza más en campañas publicitarias, pero también en estrategias de propaganda y desinformación.

Here’s the crazy thing about this Tom Cruise deepfake....

This isn’t even a super high quality deepfake and I’m willing to bet that it could fool most people.

Now imagine the quality of deepfake a government agency could produce.https://t.co/wMFMarEtAi pic.twitter.com/CjTxnNv2XI