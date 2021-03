'Pierde' IMSS expediente de menor fallecido por desabasto de medicamentos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no encuentra el expediente clínico del niño Evan Omar quien, según la denuncia presentada por sus padres, falleció a causa del desabasto de medicamentos.

Así lo indicó Andrea Rocha, abogada de Lorena Guadalupe Aguilar Molina, mamá de Evan, luego de acudir a la FGR a presentar los tickets de las quimioterapias que recibió el niño para acreditar que su muerte fue ocasionada por el desabasto de medicamentos registrado desde el año 2019.

"Mencionan que hay una carpeta y que una vez que sea ratificada vamos a poder tener acceso a la misma y resulta que ahora no encuentran el expediente clínico de Evan", dijo.

"El IMSS siempre niega los hechos, no es posible que ahora no encuentren el expediente clínico del menor (el IMSS notificó a la fiscalía que) no tienen el expediente, que no lo encuentran".

La carpeta de investigación iniciada por la denuncia por el homicidio de Evan, está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR donde la abogada Rocha solicitó una cita para que la mamá del niño acuda a ratificar y, con ello, pueda tener acceso a las pesquisas.

Esto, luego de que, desde septiembre de 2020 que presentaron la primera denuncia por este delito derivado del desabasto de medicamentos, hasta ahora la FGR no se ha puesto en contacto con ellos para los trámites correspondientes.

En su denuncia, la mamá de Evan responsabilizó a autoridades como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y otros funcionarios de que, pese a contar con un amparo, el niño no recibió en tiempo y forma su tratamiento para el cáncer que le fue diagnosticado en mayo de 2019, razón por la que el menor falleció en diciembre siguiente.

Hasta la fecha los papás de niños con Cáncer han presentado cuatro denuncias por el desabasto de medicamentos y Lorena Aguilar ha sido la única que ha acusado el homicidio de su hijo.

"No queremos que esta carpeta solamente se le dé el carpetazo y quede impune porque es la primera denuncia en todo el país, la primera mamá que se anima a denunciar este tema que se está viviendo en todo el país, ya que niñas y niños con cáncer están perdiendo la vida derivado del desabasto de medicamentos", señaló.

Rocha informó que también han tramitado 33 amparos para que los niños reciban sus tratamientos adecuadamente pero que, a pesar de contar ya con sentencias favorables, dos de ellos fallecieron antes de que los jueces resolvieran.