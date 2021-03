Universidad imparte clases para ser estrella de OnlyFans

La Universidad Estatal de Ohio, ha preparado un seminario en línea que forma parte de su 'Semana del sexo', en el cual enseñan a los estudiantes paso a paso a manejar la plataforma de OnlyFans y cómo convertirse en una estrella de ésta para obtener grandes ingresos económicos.

join us for onlyfans: behind the scenes tonight at 4!! pic.twitter.com/2hKsMnZTx4

Emma King, estudiante de Psicología y Ciencias Políticas, además de ser la organizadora del evento, comentó que el objetivo de la 'Semana del sexo', es 'desestigmatizar los trabajos sexuales en línea'.

Otra de las clases que incluyó el evento fue la de 'Bésame a través del teléfono: Cybersex', como parte de las restricciones que se viven actualmente a causa de la pandemia por COVID-19.

the sex week 2021 schedule is officially here!! we have lots of AMAZING events this year, plus they’re all online and open to the public!! full descriptions and registration at the link https://t.co/eJvDifgpKD pic.twitter.com/TdmLUbuL1p