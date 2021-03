Llaman 'Lady Prole' a voluntaria que negó vacuna a ancianos en Jalisco

Este martes surgió una nueva 'lady' en redes sociales, se trata de 'Lady Prole', una joven voluntaria de Puerto Vallarta, Jalisco, quien le negó la vacuna a un par de adultos mayores que se presentaron en la clínica 179 del IMSS.

Aunque su impedimento de aplicarla fue correcto, ya que las autoridades han exhortado a la comunidad a no acudir a las clínicas de vacunación si no pertenecen al municipio o no cuentan con cita, la manera en la que se refirió a ellos fue lo que llamó la atención en redes sociales.

"Es que si la paso a usted, voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contactos, si yo la paso a usted y qué, ¿Le roban la vacuna a la prole? A nosotros, a los que no tenemos", declaró.

La persona que grabó el video le pidió que no politice la jornada de vacunación y le pidió respeto para las personas que se encontraban con ellas.

Cientos de comentarios se han hecho al respecto en Twitter. Algunos la apoyan por su declaración y otros la critican.

"En su dos neuronas sólo cabe repetir el discurso de su líder AMLO, prole, fifí, conservadores, ricos, pobres".

"Así se las gasta la 4T....Fatal!!!!!!".

"#LadyProle Hizo lo correcto y le aplaudo."

"Que triste que la juventud de ahora que no sepan lo que es el respeto a una persona mayor de edad. #LadyProle"

Fueron algunas de las reacciones en redes.

Más tarde, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se deslindó de los comentarios de la joven y aseguró que ya la había deslindando de sus funciones.