En estados de México, camioneros se suman a protesta de transportistas

Esta mañana de martes cientos de camioneros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) llegaron a la caseta de cobro de Tepotzotlán, de la autopista México-Querétaro y de otras Del Valle de México, rumbo a la Ciudad de México, para exigir garantías de seguridad en su trabajo.

Hidalgo

Camioneros adheridos a la Alianza Mexicana de Transportistas, mantienen bloqueos intermitentes en varias carreteras de Hidalgo, para exigir mayor seguridad y que se prohíba la circulación de los camiones ante el riesgo que significan para los automovilistas.

De acuerdo con los inconformes las exigencias a través de los cierres y manifestaciones que han realizado en otras ocasiones, no han encontrado eco entre las autoridades, por lo cual se mantienen estas acciones para visibilizar la problemática de este sector.

Los transportistas bloquearon las carreteras Arco Norte a la altura de la caseta Tula 1, donde al menos unos 30 traileros exigieron mayor seguridad en la carretera y que sea la Guardia Nacional la que patrulle, además de que se baje el costo de las grúas y del combustible y denunciaron que en los municipios tienen que pagar para que se les permita la libre circulación.

Otro de los bloqueos se mantiene en la carretera México-Pachuca a la altura de la localidad de Acayuca, donde los camiones portan algunas mantas con denuncias como "no mas abusos por parte de la policía estatal", "fuera los fulles porque causan accidentes y destrozan carreteras".

Entre las demandas de los transportistas es eliminar los permisos de circulación en los municipios, ya que aseveran que no tienen porque pagar por circular y llevar derrama económica a cada municipio por el que pasan.

Señalaron que su economía no aguanta más el incremento que ha tenido el combustible en las últimas semanas, lo mismo que las casetas con un aumento del tres por ciento.

Amagaron que en caso de no tener respuesta a estas demandas acudirán hacía la Ciudad de México en caravana.

Los bloqueos que se realizan en esta entidad son de manera intermitente y cada hora dejan libre la circulación por un carril, por lo cual los automovilistas llevan varias horas varados en estas carreteras.

Veracruz

Integrantes de la AMOTAC en Veracruz se manifestaron en diversas regiones del Estado en contra del aumento en el costo del diésel y casetas, pero también por los casos de inseguridad.

Con sus unidades pesadas, los transportistas realizaron una marcha lenta por autopistas y carreteras federales para demandar atención del gobierno federal.

El líder de la AMOTAC en Veracruz, Juan Durán Mendoza, denunció que son víctimas de la inseguridad en las carreteras, de extorsiones y hasta asesinatos.

Y es que dijo que la Guardia Nacional solo cambió de colores, pero siguen extorsionando y los transportistas siguen siendo víctimas de inseguridad.

Acusó que los operadores son asesinados en robos y sacar un vehículo del corralón llega a costar hasta 100 mil pesos, lo cual consideró es un atropello.

"El delincuente no se conforma con llevarse la mercancía, se lleva las unidades, matan a los operadores, para que la Fiscalía me devuelva un carro son penurias y luego para sacarlo del corralón es el acabose no porque llegan a pedir hasta 100 mil pesos".

Aseguró que resulta complicado llevar una estadística de asesinatos de operadores, pero que al mes pueden llegar a registrarse hasta dos casos solo en el estado de Veracruz.

Expuso que entre los tramos más peligrosos para ellos están los límites de Puebla con Veracruz, en el Valle de Perote así como Tierra Blanca hasta Cárdenas, Tabasco.

Sinaloa

Con resguardo de la Guardia Nacional, un reducido número de de miembros de la AMOTAC en caravana iniciaron cortos recorridos en la carretera Benito Juárez, se sumaron al movimiento nacional, en contra del excesivo cobro de los peajes, el precio de los combustibles y las tarifas de grúas, entre otros.

Los conductores que colocaron mantas de mensajes, en sus transportes de carga, se desplazaron desde la salida sur de la capital del estado hasta el poblado el Diez, en donde dieron vuelta y continuaron con su caravana para colocarse cerca de la zona conocida como el Trébol.

El reducido número de transportistas, en sus demandas, exige se frene el encarecimiento de las casetas de peaje, los costos de los combustibles, se obligue a las empresas dotar de medicina preventiva a los operadores, se reclasifique las carreteras y se ponga un alto a la circulación de unidades con doble remolque para que se reduzcan las muertes.

Los participantes en este movimiento de carácter nacional convocaron durante sus desplazamientos, a los conductores del transporte de carga y pasajeros sumarse a estos actos de protesta para ser escuchados por las autoridades.