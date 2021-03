Julio César Chávez Jr. vuelve a retar al 'Canelo' Álvarez

Una vez más Julio César Chávez Jr. retó a Saúl 'El Canelo' Álvarez a un enfrentamiento en el ring a través de Twitter.

Desde el pasado sábado, después de la pelea entre el jaliciense y Avni Yildirim, el hijo de la leyenda del boxeo ha insistido en redes sociales sobre un segundo enfrentamiento con el actual campeón.

"Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo a @Canelo y no cobro 175 libras el día que quieras!", escribió en un primer mensaje el pasado 27 de febrero por la noche.

"Yo nunca he retado a nadie ! estoy dispuesto como cualquier boxeador a boxear con quien sea ! Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en @jcchavezjr1 vs @Canelo 2 o @Canelo vs @GGGBoxing 3 que cualquier otra pelea! No solo en México si no en todo el mundo", volvió a escribir hoy.

Yo nunca e retado a nadie ! estoy dispuesto como cualquier boxeador A boxear con quien sea ! Por eso creo que la gente en general estaría más interesada en @jcchavezjr1 @Canelo 2 o @Canelo @GGGBoxing 3 que cualquier otra pelea! No solo en méxico si no en todo el mundo — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) March 1, 2021

Sin embargo, sus seguidores no se mostraron muy interesados en volverlos a ver pelear, pues en 2017 Canelo le ganó por decisión unánime con evidente ventaja.

"Mejor haz TikToks", escribió un seguidor.