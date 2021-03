Ocho películas que giran alrededor de cadáveres o personajes muertos

Las cintas pueden añadir misterio e intriga a su narrativa de muchas formas, pero cuando giran alrededor de un personaje fallecido, éste se convierte en un elemento clave más que alimenta la ficción.

Estos son algunos ejemplos de historias en las que cadáveres o personajes muertos son parte esencial del relato, algunos de forma más siniestra que otros, algunos con mejores resultados narrativos que los demás.

Swiss Army Man

El extraño concepto comienza con un joven que planea suicidarse, que encuentra un cadáver abandonado y con el que, bizarra pero simbólicamente, entabla una amistad que cambiará su vida.

Corpse Bride

Tim Burton ambiente su relato en la época victoriana con un poco de romance, música y comedia extraña, sobre una novia ‘muerta’ en busca de la paz, la felicidad y, finalmente, el eterno descanso.

Life after Beth

Un inusual acercamiento a las historias de zombis, aquí se trata de una comedia de terror, y un poco de romance, sobre un chico que descubre que su novia muerta, está de nuevo viva, pero cambiando.

The Autopsy of Jane Doe

Un fascinante relato de terror sobre un padre e hijo realizando una autopsia a una mujer no identificada, cuya relación con las brujas de Salem convierte a la morgue en un escenario de miedo.

After.Life

La cinta tiene las mejores intenciones de presentar una interrogante atractiva, ¿está muerta la protagonista o fue secuestrada por un asesino? No logra salir a flote, pero al menos la idea propone.

The Three Burials of Melquiades Estrada

Western que ofrece una mirada crítica ambientando en la frontera entre Estados Unidos y México, examina lo que se vive y que representa. Aquí un hombre lleva a su amigo muerto de un país a otro.

Stand by Me

El relato de Stephen King se titula apropiadamente ‘The Body’ (el cuerpo). Es una historia sobre maduración en la adolescencia y trata de de cuatro amigos que viajan juntos a ver un cadáver.

Very bad things

Una comedia negra incómoda y mordaz sobre una despedida de soltero que acaba con una prostituta muerta, el novio y sus amigos que encubren todo y la inevitable presión ante el secreto.