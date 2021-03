'Youtubers' encuentran cráneo humano mientras realizaban una 'expedición paranormal'

Una pareja de 'youtubers' cuyo canal se enfoca a temas 'paranormales', hicieron un macabro hallazgo al encontrar un cráneo humano cuando realizaban una expedición urbana cerca de un pub abandonado en Reino Unido.

El hallazgo tuvo lugar la madrugada del lunes, cerca de las 12:20 de la mañana, cuando Danny y Felicity Duffy, exploraban una zona boscosa cerca de Egerton Park, en Blackburn Road, Bolton, donde localizaron los restos humanos, lo que dio paso a que llamaran a la policía, recoge el portal Metro.

Danny comentó a la policía que antes de encontrar el cráneo, notaron que había una chaqueta similar a la de un militar, lo que les llamó la atención y tras indagar más descubrieron los restos humanos cerca de unos árboles.

"No he dormido. No puedo sacarlo de mi mente. Nunca me había encontrado con algo así antes. Ambos nos sentimos tristes. Felicity ha estado bastante molesta. Solo hemos dormido alrededor de una hora. Tan pronto como me desperté pensé que era un mal sueño", comentó Danny, quien añadió que después de las 3 de la mañana la policía los dejó ir tras obtener su declaración del hallazgo.

De acuerdo a un portavoz de la policía de Greater Manchester, las investigaciones en torno al hallazgo continúan.