Explotan bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en Reino Unido

El artefacto fue hallado el viernes por albañiles que trabajaban en una propiedad privada cerca del campus de la Universidad de Exeter, en el suroeste de Inglaterra, lo que obligó a las fuerzas del orden de Devon & Cornuales a evacuar a miles de personas.

La población pudo observar una nube negra y escuchar un ruido potente cuando artificieros de la Royal Navy (Marina) desactivaron la bomba a última hora del sábado, después de acordonar el área.

This is the moment an unexploded Second World War bomb was made safe in a controlled explosion in Exeter this afternoon. pic.twitter.com/HhCHErtRSx

Los residentes de unas 2 mil 600 viviendas en Exeter, entre ellos estudiantes, fueron evacuados después de que la Royal Navy decidiera establecer un área de seguridad en torno al artefacto, que estaba intacto desde que fue arrojado durante la II Guerra Mundial.

Los estudiantes, según la universidad, fueron alojados en hoteles de Exeter, mientras que otras personas pasaron la noche en casa de familiares o amigos.

#RT @nowthisnews: Authorities in Exeter, England, went forward with a controlled detonation of a German World War II bomb that ended up creating a ‘crater the size of a double decker bus.’ But before they could do it, they had to evacuate 2,600 propertie… pic.twitter.com/70OVOhqgUV