Arañando el triunfo, con el alma en un hilo. Santos vuelve a ganar, en casa, como sabe hacerlo. Tras la derrota en San Luis (y en las oficinas de la Comisión Disciplinaria), el Guerrero regresó a donde se hace fuerte, el TSM, y luego de tener un 3-0 arriba, puso a sudar a sus aficionados para finalmente lograr un apretado 3-2, ante un rival que en el papel no parecía traer mucho.

Hay que decir que Santos se encontró muy temprano con la primera anotación a su favor, un error inconcebible del arquero visitante, Palos. Ridículo. Luego aparecieron los jóvenes albiverdes para tomar el control de las acciones y con buen remate de “Santi”, pusieron el 2-0. Capitán Dória definió un centro (3-0); parecía una clara y sencilla victoria. Pero había más.

Al tan alabado director técnico Guillermo Almada ahora le tocó recibir críticas, cuando hizo ajustes en el equipo. Los cambios pusieron en peligro la victoria del equipo local (¿y la actitud de los jugadores?) y en 5 minutos, a 10 del final, los laguneros temblaban. Primero, el lateral Luis Pavez; luego, un penal cobrado por Lezcano, le añadieron adrenalina al encuentro. Esto es Santos.

En su alineación no hay figuras. De mediocampo hacia adelante, pura sangre joven (la excepción es Gorriarán e Isijara no cuenta; está grande pero no ha hecho diferencia). Prieto, Campos, Aguirre y Muñoz, más el colombiano Otero, fueron las armas del equipo de Almada para doblegar al equipo fronterizo. Y le salió bien.

Ya ni Lajud está en la banca; el experimentado portero suplente sufrió una fractura y tendrá que esperar para ser considerado. De cambio entraron Ocejo, Ibargüen, Lozano (Adrián, el “Huevo” no) y un tal Jordan Carrillo (202 en la espalda). Es lo que hay.

¿Arriesgó demasiado el técnico? Parece que, hasta ahora, el máximo logro del club es debutar jugadores. No lo hace mal, el equipo está en la tercera posición de la tabla. ¿Le alcanzará esta vez para algo importante?

Ya van 8 jornadas del campeonato. Hoy, inicia la novena. Santos visita a Pumas (lugar 17) el jueves y el domingo, nuevamente estará en casa ante Necaxa (lugar 16). La mesa está puesta para que los Guerreros estén en la cima en una semana. ¿Lo pueden imaginar? No parece tan complicado. Ni siquiera el juego en CU; será a las 9:00 de la noche y no a las complicadas 12:00 del día, como acostumbran jugar los felinos en domingo.

Aquí ya no vale hablar de los ausentes, de los que se fueron o de los que no están para entrar al campo. Ya casi ni recuerdo sus nombres. Los jugadores que hoy han respondido son los del mérito, y también el criticado director técnico. Hemos visto que en esta liga, el futbol a veces es de inercias y Santos está metido en una positiva, pese a todo. Hay que aprovechar, quizá los nombres importantes lleguen para la liguilla, que es donde realmente se necesitan.

Por ahora, el aficionado puede estar tranquilo; quién sabe cómo, pero el equipo funciona. Aún falta mucho, pero casi sin querer, ya se fue casi la mitad del torneo.

Se cumplió también un año sin aficionados en la tribuna, ¿nostalgia? ¿Se acordarán de cómo se celebra un gol en el estadio? Estoy seguro que así será, ojalá no tengan que pasar muchas jornadas más para volver a vivirlo.

Vamos a ver qué pasa en esta “jornada doble” y hablamos la semana que entra, ¿estamos?

Me pueden encontrar en Twitter como @Foko_54. También respondo en @Champs_MX.

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54