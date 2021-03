'Confirman' avistamiento de tigre declarado extinto hace 41 años

Un hombre que ha explorado la selva por años asegura que fotografió al Tigre de Tasmania, el cual fue declarado extinto en 1980.

Neil Waters, un conocido 'cazador' de la especia para el Thylacine Awareness Group de Australia, publicó un video que compila una serie de fotografías del aclamado animal.

El Sr. Waters, confiado en que se trata de un ejemplar de Tasmania, envió las fotografías al museo de Tasmania para buscar asesoría.

El video ya ha sido reproducido más de 20 mil veces en redes sociales y ha generado algunos comentarios escépticos sobre la situación.

"Estas imágenes no son faltas, esto no es un engaño, nuestros expertos son personas reales, no actores", escribieron en la descripción del video.