Difunden video de mujer siendo atacada a mano armada dentro de su hogar tras haber sacado la basura

El incidente ocurrió a finales de febrero de 2021 en Queens, Nueva York, cuando una mujer de 35 años salió de su departamento para sacar la basura y fue emboscada por dos hombres armados vestidos de negro, quienes ingresaron a la fuerza a su hogar y forcejearon con ella en su sala. Tras unos segundos de lucha, la mujer fue arrastrada hacia otra habitación y es ahí donde acaba el video difundido por las autoridades.

Los sospechosos le robaron a la mujer tres mil dólares en efectivo, sus tarjetas de crédito, un bolso de una marca de lujo y dos teléfonos celulares marca iPhone, detalló el Departamento de Policía de Nueva York.

Hasta el momento se desconocen tanto los motivos como las identidades de los perpetradores, así como la identidad de la víctima, por lo que las autoridades locales difundieron parte del video del asalto en redes sociales con la esperanza de que alguien los ayude a identificarlos.

WANTED for ROBBERY: On 2/26, at 6:40 PM, in Flushing, Queens, 2 suspects entered the apartment of a 35-year-old year female. One individual displayed a firearm & threatened to shoot her before removing her cash & other property. Any info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/MQ0QjK8MeB