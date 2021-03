'No hay nada que temer', dice AMLO tras irrupción en la 'mañanera'

Luego de que esta mañana un joven burló los filtros de seguridad de Palacio Nacional e ingresó hasta "La Mañanera", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aceptó que se corren riesgos, pero manifestó que no es posible "vivir encerrado" pues eso "no es vida".

"Es interesante tener en consideración que pues no se puede tener tanta vigilancia. Antes existía el Estado Mayor Presidencial (EMP) que no debe de olvidarse, eran 8 mil elementos para cuidar al presidente, un exceso, además era un poder al interior del gobierno, con mucha prepotencia y abusos de autoridad.

"Entonces, ahora nada más son ayudantes civiles, yo no tengo guardaespaldas, porque el que nada debe nada teme. Y estoy tranquilo con mi conciencia y, la verdad, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.

"Pero usted peligraba", se le cuestionó.

"Pero todo mundo corre riesgos, todos, todos, todos. Pero siempre he tenido comunicación con la gente. Si ahora estoy padeciendo por la pandemia, porque no puedo escuchar a la gente, convivir más con la gente, porque no se permite y además por cuidado, pero no es posible encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado.

"Entonces, por eso suceden estas cosas, pero, repito, no hay nada que temer", dijo.