Siete imperdibles musicales biográficos que ver

Los dramas biográficos son interesantes aproximaciones narrativas, que relatan la vida de una persona que existió, desde una perspectiva que, gracias a su ficción, puede dar un giro reflexivo y atemporal de su objeto de inspiración.

En el cine, los musicales biográficos tiene un atractivo único debido a esa combinación de géneros que promete mucho en pantalla, tanto para los fans de la persona que se representa, como para aquellos que gustan de dichos géneros cinematográficos. Aquí algunos imperdibles ejemplos.

Jersey Boys

Clin Eastwood dirige esta cinta, basada en una obra de Broadway, sobre Frankie Valli and the Four Seasons. Es en efecto su buena realización y ojo del director lo que la hace entrañable y disfrutable.

Judy

Renée Zellweger interpreta magistralmente a Judy Garland en este drama que sucede durante un punto la carrera de la artista en que el alcohol lo ha consumido casi todo, menos su talento.

Bohemian Rhapsody

Legendario como el grupo Queen es, la cinta tomo como eje a Freddie Mercury, su ávida mente, constante creatividad y lucha consigo mismo. Un gran compromiso actoral la eleva además.

Walk the line

Esta historia sobre el cantante Johnny Cash y su relación con su esposa June no sólo fue ampliamente aplaudida por la crítica, los muchos premios se acompañaron de su éxito en taquilla.

Ray

Jamie Foxx ganó un premio Oscar por su interpretación del cantante y músico de R&B, quien falleciera por cierto, meses antes del estreno de la película, que hace honor a su legado musical.

Selena

La aproximación a la vida y muerte de esta leyenda de la música es atinada gracias a una producción comprometida, que aborda los inicios de su carrera y el trágico desenlace que vio terminar su sueño.

Rocketman

Recorre la trayectoria artística y vida de Elton John; el talento que demostró desde niño, su conflictiva relación con su madre, su ascenso a la fama y consolidación como figura en escena.