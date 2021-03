'Usan lo de Salgado Macedonio para atacarme', acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sectores conservadores utilizan la polémica por la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por Morena para atacar a su gobierno, y aseguró que el tribunal que lo juzga es su conciencia, la cual, apuntó, tiene tranquila.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que la expresión "Ya Chole" que manifestó hace unos días sobre el tema de las acusaciones de violación en contra de Salgado Macedonio fue sacada de contexto.

"Ya hablé de este asunto, los conservadores, la prensa fifí y los que no nos quieren, sacaron de contexto esto del ‘Ya Chole’... así se fueron y al estilo hitleriano aplicaron la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad; es algo parecido, guardadas las proporciones.

"Yo pienso que debe de haber democracia, creo en la democracia, creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero y que no pueden haber lineamientos políticos, ni politiquería, porque ahora resulta que son feministas los conservadores, hay mucha hipocresía en todo esto.

"Lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila. El tribunal que me juzga es mi conciencia, entonces por eso no pueden, porque tenemos autoridad moral, esa es la muralla, mi escudo protector, mí ‘detente’, la autoridad moral, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que en el caso de la candidatura a la gubernatura de Guerrero de su partido, se le debe consultar a los habitantes de ese estado.

"No puede haber linchamientos políticos ni politiquería porque ahora resulta que son feministas los conservadores, hay mucha hipocresía en todo esto, pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde".

El presidente López Obrador externo su "respeto a las mujeres, y claro que estoy en contra de la violencia de las mujeres, y estoy en contra de los feminicidios y todos los días lucho para proteger a las mujeres, es mi trabajo", dijo.