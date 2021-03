Investigan irrupción de joven duranguense en conferencia 'mañanera' de AMLO

Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de Presidencia, informó que se investiga la forma en que el joven que irrumpió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador burló los filtros de seguridad y entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, Leticia Ramírez indicó que este joven es originario de Durango, de 31 años y se acercó al Ejecutivo federal porque está desesperado porque, informó, le sembraron droga y estuvo dos años en la cárcel y no puede rehacer su vida.

"Es un joven de 31 años, que se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice lo que estaba informando al señor presidente, que le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él al salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer.

"Tiene también una hija, a la cual no le permiten verla y todas las cosas que se dificultan al salir de la prisión, no puede él realmente encontrar un camino para rehacer su vida. Quedamos ahora qué se podría más hacer, ya no quiere que se revise su caso en la fiscalía estatal, es en Durango y lo que quiere es encontrar un camino para rehacer su vida, y él ahora está en mi oficina, yo estuve platicando con él mucho rato, está más tranquilo", dijo

"Se está investigando cómo entró", informó.

En Palacio Nacional, Leticia Ramírez aseguró que no entró por el acceso de Atención Ciudadana localizada en Correo Mayor.