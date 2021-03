Resiliencia hoy

¿EL desgaste emocional de esta pandemia nos está comenzando a afectar?

¿Lo viví desde el comienzo? ¿O me mantuve positivo, enfocado, pero al final veo que esto no tiene final?

El día de ayer lanzamos nuestro podcast Vibremospositivo el cual pueden escuchar a través de nuestro Facebook o Spotify. Se encuentra liderado por la venezolana Mariela Romero, productora y presentadora de Univisión y Giovanni González, Coach de transformación quienes lo realizan desde la ciudad de Atlanta en Estados Unidos.

Me encontraba corriendo por Santa Ana en Costa Rica y me dispuse a escucharlo, pero mas que sorprenderme por el contenido y el tema en cuestión, me di cuenta de que la pandemia nos sigue retando y nos pone en una situación que hay que dar aun mas de lo que ya hemos dado, hay que dar la milla extra.

Pero, como hacerlo si ya me encuentro agotado, cansado de remar contra corriente, de buscar continuar, cuando también mi entorno, mis amigos, mi familia, comienzan a caer, a sentirse desmotivados, sin ganas.

Justo durante el podcast se hablo del cambio de poderes en la Casa Blanca hace un par de semanas y como esto afecta, no solo a Estados Unidos, si no, al mundo entero, y ahí justo, encontré de nuevo el mensaje que necesitaba.

Es verdad que hay personas a favor y en contra de este cambio, de la salida de Donald Trump, de la llegada de Joe Biden, sin embargo, más que enfocarnos en quien esta en el poder, el mensaje poderoso para mi fue… todo pasa, todo cambia, todo fluye, incluso en la política.

Y también esto, desde mi punto de vista, viene ligado al poder de la visualización y que tan conscientes somos que estamos creando día a día con nuestros pensamientos, comportamientos y acciones, nuestro entorno, nuestra sociedad.

Bien lo dijo el político y filósofo italiano Joseph de Maistre "Cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece", y creo firmemente que es verdad, al final nos podemos quejar de nuestro presidente, de nuestros gobernantes, de nuestro jefe, de nuestro mundo, pero, se han puesto a pensar, ¿Qué tan cómplices hemos sido nosotros, al callar, al permitir, al no actuar?

Justo en medio de estar escuchando el Podcast, sentí un despertar dentro de mí, aun sudando y después de correr mas de 5 km, efectivamente me sentí cansado, me sentí agotado, me sentía, sin ganas. Pare un momento, tome aire, y decidí continuar, decidí avanzar y correr 5 km más, enfocado, con más ganas, con el objetivo claro, dando la milla extra.

Creo que la vida es así, se vale a veces perder la fuerza, sentirse sin rumbo y cansados, pero depende de nosotros el aprender de cualquier situación y continuar, de voltear a ver la historia y aceptar la responsabilidad.

Si algo no nos gusta, estemos seguros de que en algún momento va a pasar, no sabemos aún, cuanto mas dure esto, lo que siempre podemos controlar son nuestras acciones y formas de ver la vida.

Ya sea la pandemia, los gobiernos, las muertes, las separaciones, las peleas o cualquier situación que no nos guste, al final son momentos, que tarde o temprano serán lecciones de vida

