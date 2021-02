Margarita Zavala pide al INE que cuide la elección

Margarita Zavala emitió un mensaje en sus redes sociales en el que solicitó al INE "dejar de perder el tiempo" en perseguir a quienes fueron auxiliares de México Libre y que "se pongan hacer su trabajo para cuidar la elección" de este 2021.

En su mensaje hace un llamado al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y demás consejeros electorales a que vigilen las elecciones de este año en vez de perseguir a personas de su organización México Libre, a la cual, recordó "injustamente le negaron el registro" como partido político.

Le pido al @INEMexico a @lorenzocordovav y demás consejeros (@adriafavela , por ejemplo) que en lugar de perder el tiempo persiguiendo a quienes fueron auxiliares de México Libre -que injustamente le negaron el registro- ... se pongan hacer su trabajo para cuidar la elección https://t.co/Ign18YyOhi — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 28, 2021

Lo anterior, fue en respuesta a un video compartido por el diputado del PAN en la Ciudad de México, Jorge Triana en el que denuncia que gestores de Morena en la alcaldía Miguel Hidalgo visitan viviendas para coaccionar gente a favor de la 4T.

En el video, la persona que está grabando enfrenta a los gestores de Morena y les dice que no es tiempo de campañas, ya que estas empiezan el 4 de abril "lo que están haciendo está mal, no es periodo, la ley es clara, no pueden estar haciendo proselitismo electoral".