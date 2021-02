No entrega UA de C a egresados su título como ingenieros de FIME

Alrededor de un centenar de alumnos que egresaron de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) como ingenieros, no han recibido el título que los acredita y la información que en la Rectoría les dan, indican que no es real.

Ana Gómez, una de las alumnas que concluyeron exitosamente sus estudios en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) enfrenta el riesgo de perder su trabajo porque la carta que le expidió el plantel educativo en la que se informaba que el título está en proceso, es del año pasado y ya no se la hacen válida. Le dieron un plazo para que presente el documento que la acredita como ingeniero y su cédula profesional, o será despedida. Al acudir a la FIME para pedir su certificación le indicaron que todavía no llegan los títulos, pero que podría pedir otra carta, ahora en la Unidad Norte, con un costo de 800 pesos.