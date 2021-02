Toluca ya no puede perder más puntos: Miguel Barbieri

Tratando de dejar atrás estas dos últimas jornadas, derrota ante Cruz Azul y el reciente empate contra Atlas, en el Toluca ven hacia lo que viene con la consigna de no dejar escapar más puntos.

Luego de la igualada con los Rojinegros, que rompió la racha perfecta en casa, los Diablos dan vuelta a la página, Miguel Barbieri analizó el juego contra los rojinegros: "Fue un partido muy difícil. Yo conozco a Diego (Cocca) y sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, que nos iban a esperar, a intentar contrarrestar lo que nosotros hiciéramos. Atlas es un equipo que no venía sacando puntos, pero todos los partidos los hace difíciles, más de visitantes, los hace cansados, les baja el ritmo y trata de salir de contra".

Añadió que, aunque esta vez Toluca no consiguió el objetivo de sumar los tres puntos, "hay que seguir; fue un partido donde no hicimos gol, pero tampoco determina nada. Éramos el equipo que más goles hacíamos, y a veces pasa esto, que no descifras al rival y no sabes cómo entrar".

Toluca sigue firme en sus objetivos, y después de que en sus últimos encuentros reportó derrota ante Cruz Azul y el empate con Atlas, los Diablos han logrado identificar los aspectos que deben apuntalar para enfrentar de la mejor manera la segunda parte del torneo. "Pueden pasar estos partidos. El partido anterior estuvimos más atinados ofensivamente y no en la defensiva, hoy más allá de que ellos tuvieron chances fueron muy pocas y estuvimos ahí arriba, faltó que desde atrás para delante le podamos dar esa frescura, ese espacio que necesitan adelante", dijo el central argentino.

De la fecha doble, Barbieri señaló: "Tenemos dos partidos en seis días que no podemos dejar escapar puntos, más en casa siempre queremos ganar, es la verdad. No se pudo, pero ni el partido de Cruz Azul ni este determinan nada, ahora tenemos partidos importantes y tenemos dos buenos parámetros para ganar de visitantes, que no lo venimos haciendo".