Confía López Obrador que reforma eléctrica sea aprobada en Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que su iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica pase en el Senado, porque no se puede dar el mismo trato a Iberdrola que a la CFE.

"Falta la aprobación en el Senado que estoy seguro que se va a ejecutar, se aprobará porque es para fortalecer a la CFE, no se le puede dar el mismo trato a Iberdrola que a la CFE".

En el Gimnasio del Tecnológico de Zacatecas, acompañado por el gobernador Alejandro Tello (PRI) y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, el Ejecutivo recordó que durante el periodo neoliberal se buscó, al igual que con el petróleo, privatizar la industria eléctrica.

"Por eso ahora que se están cuidando los bienes de la nación, los bienes del pueblo, están muy molestos estos corruptos que no quieren dejar de robar, pero ya se van a ir acostumbrando a la nueva realidad, se acabó la corrupción, el que quiera robar que se vaya a otra parte, ya en México no se permite la corrupción, vamos a desterrar de México la corrupción, me canso ganso".