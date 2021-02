Atlas saca empate en visita a Toluca

tlas dominó, pero careció de definición y se conformó ayer con un empate de 0-0 ante Toluca.

Los Zorros realizaron un buen partido en su visita al estadio Nemesio Díez, pero no pudieron anotarle al portero Luis García.

Los Rojinegros ligan cinco partidos sin perder, tres empates y dos victorias; una de ellas en la mesa luego de que el América incurrió en alineación indebida y que la Comisión Disciplinaria decidió quitarle los tres puntos y darle la victoria al Atlas 3-0.

En la Bombonera los Diablos buscaban su quinta victoria pero solo sacaron un empate a cero gracias a las atajadas del arquero zorro, Camilo Vargas.

Sin embargo, motivados los visitantes fueron bosque tocaron primero la portería, Rodrigo Salinas salvo a los choriceros, evitó el gol casi en la raya.

Ni Claudio Baeza, Rodrigo Salinas y Rubens Sambueza pudieron taladrar el arco defendido por Vargas.

Tras el empate los Diablos Rojos suman 14 unidades, mientras que los Rojinegros llegan a 9 puntos aun son el último lugar en el cociente.

'EL PARTIDO MÁS FLOJO'

"Definitivamente, no fue un buen partido nuestro, anduvimos muy imprecisos. El equipo tuvo llegada y no tuvo definición, no fue un buen partido y puede ser el partido más flojo en lo que va de la temporada", reconoció el técnico del Toluca Hernán Cristante.

El estratega alabó lo realizado por el conjunto al que tuvo en frente y que cortó su paso perfecto en el Nemesio Díez.

"Si hay un equipo que hace jugar feo al rival, es el Atlas, es un equipo que defiende muy bien, es muy intenso, juega al límite y eso lo convierte en un rival difícil", señaló.

El otrora guardameta compartió las señales que percibió para entender el mal momento de su conjunto y explicó qué aspectos deben mejorar para aspirar a mantenerse en la parte alta de la tabla general.

"El equipo no dejó de correr, pero encontrabas algo que, en el futbol, te da a entender que hay desesperación: un brazo arriba, reclamos. Hay que encontrarle la vuelta a los dos partidos que vienen, muy difíciles, de visita", concluyó.